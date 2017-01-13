В Сумах почтили память погибших от российских «Смерчей» сумских артиллеристов Сегодня, 3 сентября, в Сумах утром почтили память бойцов 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады, погибших ровно четыре года назад на Луганщине от вражеских «Смерчей».

Утром возле памятного знака погибшим воинам-артиллеристам собралось руководство города и области, военнослужащие 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады, воспитанники детского сада «Снегурочка» и учащиеся школы № 1.

Минутой молчания все присутствующие почтили память о тех, кто отдал свою жизнь за целостность и неприкосновенность Украины.

«Четыре года назад Сумы облетела страшная весть о гибели наших ребят. До последнего не хотелось верить в то, что это правда. К сожалению, война забирает лучших. Все мы искренне стремимся к тому, чтобы эти ужасы прекратились, и в наши дома больше не приходило горе. Пусть это произойдет как можно скорее», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.

После этого состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам-артиллеристам, имя каждого из которых высечено на его стеле.