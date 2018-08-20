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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3493

Копы задержали разбойников, которые ножом угрожали сумчанину

Патрульные по горячим следам задержали граждан, которые подозреваются в совершении разбойного нападения.

Происшествие случилось 1 сентября, около 4 часов утра, на улице Засумская. Во время патрулирования к экипажу патрульных полицейских обратился гражданин, который сообщил, что несколько минут назад пятеро неизвестных ограбили его. По его словам, злоумышленники приставили нож к его шее и, угрожая его применением, забрали личные вещи, мобильный телефон и банковскую карту, после чего, узнав PIN-код, исчезли в направлении улицы Набережной реки Стрелки.

Узнав приметы нападавших, полицейские начали их поиски, и уже через некоторое время на вышеуказанной улице были обнаружены двое мужчин, которые отвечали ориентированию. Через 100 метров были выявлены еще два гражданина, которые узнал заявитель. К ним инспекторы применили спецсредство - наручники. Впоследствии, в кустах, патрульные заметили мужчину, который пытался скрыться от стражей порядка. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него раскладной нож и серебряную цепочку, которые он пытался выбросить.

Патрульные доставили 24-, 28-, 33- и двух 27-летних мужчин в Сумской отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группок человек или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.

Право Патрульная полиция Разбой

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