Копы задержали разбойников, которые ножом угрожали сумчанину

Происшествие случилось 1 сентября, около 4 часов утра, на улице Засумская. Во время патрулирования к экипажу патрульных полицейских обратился гражданин, который сообщил, что несколько минут назад пятеро неизвестных ограбили его. По его словам, злоумышленники приставили нож к его шее и, угрожая его применением, забрали личные вещи, мобильный телефон и банковскую карту, после чего, узнав PIN-код, исчезли в направлении улицы Набережной реки Стрелки.
Узнав приметы нападавших, полицейские начали их поиски, и уже через некоторое время на вышеуказанной улице были обнаружены двое мужчин, которые отвечали ориентированию. Через 100 метров были выявлены еще два гражданина, которые узнал заявитель. К ним инспекторы применили спецсредство - наручники. Впоследствии, в кустах, патрульные заметили мужчину, который пытался скрыться от стражей порядка. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него раскладной нож и серебряную цепочку, которые он пытался выбросить.
Патрульные доставили 24-, 28-, 33- и двух 27-летних мужчин в Сумской отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группок человек или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.
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