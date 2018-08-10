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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подписано почти 313 тысяч деклараций с врачами

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, договоры с врачами пока заключили 29% жителей Сумщины.

Среди лидеров по подписанию деклараций Сергей Бутенко назвал Бурынский, Тростянецкий районы, где процент населения, которые заключили соглашения с врачами первичного звена, достигает 60-ти, и город Сумы (61 000 деклараций).

Аутсайдерами остаются города Конотоп (0,2%) и Ромны (0,3%).

«Я обращаюсь, в частности, к руководству Конотопа с просьбой принять решение об автономизации медицинских учреждений, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь, - отметил во время аппаратного совещания куратор отрасли здравоохранения области. - Времени уже осталось очень мало, а если этого не сделать, то с 1 января 2019 года «первичку» придется финансировать средствами местного бюджета. Ведь государственное финансирование уже не поступит в город».

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