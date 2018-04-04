Сумчан запрошують на презентацію книги сумчанки-мандрівниці

У 2018 році художній роман отримав премію в літературному конкурсі «Смолоскип», після чого був виданий.
Комічно-трагічні історії про сміливих українок у Польщі. У романі «Мудра кішка Варшава» національного героя Польщі Юзефа Пілсудськго називають зрадником, в Амстердамі українки тікають від трансвеститів, в Португалії випробовують долю автостопом, польські бездомні напам'ять читають Міцкевича, у Венеції голим бігає Юлій Цезар. Сумно не буде.
Захід планується на годину-півтори: знайомство з автором, книгою й історією написання, літературні читання й розіграш сувенірних подарунків серед найактивніших читачів.
На презентації можна придбати книгу з підписом.
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