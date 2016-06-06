В Сумах прошли соревнования по велоспорту

В гонке на 7 км с раздельным стартом принимали участие юноши, юниоры и взрослые.
В категории «мужчины» победителем стал Вячеслав Заболотный с результатом 10.08 мин., 2 место у Дениса Герасименко - 11.00, замкнул тройку призеров Владимир Пугач.
Результаты в категории юноши:
1 место - Семибратов Андрей 10.18 мин
2 место - Михайлов Илья 11.46
3 место - Иваниченко Александр 12.10
Результаты среди младших юношей:
1 место - Антонов Артём 13.14 мин.
2 место - Хвостик Иван 13.28
3 место - Витер Даниил 13.50.
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