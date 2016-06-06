В Сумах прошли соревнования по велоспорту 2 сентября в честь Дня города на Роменском шоссе проводились областные соревнования по велосипедному спорту на шоссе.

В гонке на 7 км с раздельным стартом принимали участие юноши, юниоры и взрослые. В категории «мужчины» победителем стал Вячеслав Заболотный с результатом 10.08 мин., 2 место у Дениса Герасименко - 11.00, замкнул тройку призеров Владимир Пугач. Результаты в категории юноши: 1 место - Семибратов Андрей 10.18 мин 2 место - Михайлов Илья 11.46 3 место - Иваниченко Александр 12.10 Результаты среди младших юношей: 1 место - Антонов Артём 13.14 мин. 2 место - Хвостик Иван 13.28 3 место - Витер Даниил 13.50.