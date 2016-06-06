Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54145

В Сумах прошли соревнования по велоспорту

2 сентября в честь Дня города на Роменском шоссе проводились областные соревнования по велосипедному спорту на шоссе.

В гонке на 7 км с раздельным стартом принимали участие юноши, юниоры и взрослые.

В категории «мужчины» победителем стал Вячеслав Заболотный с результатом 10.08 мин., 2 место у Дениса Герасименко - 11.00, замкнул тройку призеров Владимир Пугач.

Результаты в категории юноши:

1 место - Семибратов Андрей 10.18 мин

2 место - Михайлов Илья 11.46

3 место - Иваниченко Александр 12.10 

Результаты среди младших юношей:

1 место - Антонов Артём 13.14 мин.

2 место - Хвостик Иван 13.28

3 место - Витер Даниил 13.50.

Спорт Велоспорт

По тематике

В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна»
23.08.2018 11:59

В Сумах стартовал 1000-километровый велозаезд «Єдина Країна»

22 августа из Сум стартовал бревет на 1000 км от рандоннерского клуба «Velo-Sport Sumy Randonneurs»....

24.07.2018 14:00

Сумчан приглашают на уникальный бревет

Открыта регистрация на уникальный в своем роде бревет 200 км «Ахтырская подкова»....

В Тростянце - «Нескучный велоFEST»
20.07.2017 08:04

В Тростянце - «Нескучный велоFEST»

22-23 июля в Тростянце состоится уже второй «Нескучный велоFEST», который пройдет в дендропарке «Нескучное»....

05.05.2017 13:33

В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту

В течение четырех дней, с 11 по 14 мая, в Сумах продлится открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе....

Сумчане стали победителями велогонки Tour of Ukraine
06.06.2016 16:07

Сумчане стали победителями велогонки Tour of Ukraine

31 мая – 2 июня на Киевщине впервые проходила велогонка Tour of Ukraine....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.