Прокуратура вернула 140 га земли на Ахтырщине При вмешательстве прокуратуры земельный участок площадью 140 га и стоимостью более 4 млн грн подлежит освобождению из противоправного пользования.

Ахтырской местной прокуратурой проведено изучение состояния законности использования земель на территории Ахтырского района.

Установлено, что квартирно-эксплуатационным отделом г. Полтавы и ООО «Лебедюк» в 2017 году заключен договор о совместной обработке земельного участка, расположенного на территории военного городка № 33 ранее Высочанского и Пологовского сельских советов Ахтырского района (сейчас Чернетчинской объединенная территориальная громады).

Однако прокуратурой установлено, что договор заключен с нарушением земельного законодательства - земельный участок передан неправомочным субъектом, постоянный пользователь лишен возможности распоряжаться земельным участком, в частности, передавать его в аренду, земельный участок не имеет кадастрового номера, отсутствует согласование Ахтырской райгосадминистрации или объединенной территориальной громады КЭВ г. Полтавы в предоставлении разрешения ООО «Лебедюк» выращивать сельскохозяйственные культуры. Поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, Хозяйственным судом Сумской области в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры, договор о совместной обработке земельного участка, который по категории относится к землям обороны, признано недействительным и обязано освободить его, сообщает пресс-служба прокуратуры области.