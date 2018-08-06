Чрезвычайный рекорд: за неделю на Сумщине зарегистрировано 115 ЧП В результате пожаров один человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 22 здания, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 110 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 3 млн. 160 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Спасатели предупреждают: чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь!