Чрезвычайный рекорд: за неделю на Сумщине зарегистрировано 115 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 110 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 3 млн. 160 тыс. грн.
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Спасатели предупреждают: чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь!
Чтобы устранить все недостатки, которые нашли МЧС-ники в школах, надо около 10 миллионов гривен, которых в бюджете нет....
Случаев гибели и травмирования на пожарах не зафиксировано. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 4 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров один человек погиб, два - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 5 единиц автотракторной техники....
Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров один человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений....