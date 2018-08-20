Городские власти ответили очередной отпиской на петицию

«В Украине есть Закон, запрещающий курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках и в общественных местах. Только этот Закон никто не выполняет!
Очень надоело, что детские площадки по радиусу вечером напоминают кабак с разложенными пивом и рыбой. Стоят, курят. Рядом играют дети, свои и чужие!
О каком здоровье будущих поколений можно говорить...
Предлагаю глобально решать вопрос: установить вывески на детских площадках информирующие о запрете курения и распития алкоголя, регулярные рейды сотрудников полиции, муниципальной охраны или других уполномоченных служб, проведение мероприятий, профилактических бесед и штрафов для нарушителей!
Если наша страна идет по пути развития, то давайте потихоньку и менять отношение граждан к выполнению Законов!», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович
Ответ на электронную петицию:
«Сообщаем, что электронная петиция "Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках", размещенная на портале "Единая система местных птицей" (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1275), рассматривается отделом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета.
Соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета по данному вопросу подготовлено и запланировано для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.
О времени и месте заседания исполнительного комитета Сумского городского совета Вас будет проинформирован».
Самого проекта решения на сайте онлайн-петиций, как иногда бывало, не разместили.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт дороги по улице Гамалея»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрут №20 на троллейбус»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение названия улицы Интернационалистов»....
Уже прошли все сроки ответа на онлайн-петицию Геннадия Минаева о работе фонтанов в Сумах в летний период, уже фонтаны начали...
Депутаты городского совета поддержали инициативу сумчанки запретить использование музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках города....