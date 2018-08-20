Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29200

Городские власти ответили очередной отпиской на петицию

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках».

«В Украине есть Закон, запрещающий курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках и в общественных местах. Только этот Закон никто не выполняет!

Очень надоело, что детские площадки по радиусу вечером напоминают кабак с разложенными пивом и рыбой. Стоят, курят. Рядом играют дети, свои и чужие!

О каком здоровье будущих поколений можно говорить...

Предлагаю глобально решать вопрос: установить вывески на детских площадках информирующие о запрете курения и распития алкоголя, регулярные рейды сотрудников полиции, муниципальной охраны или других уполномоченных служб, проведение мероприятий, профилактических бесед и штрафов для нарушителей!

Если наша страна идет по пути развития, то давайте потихоньку и менять отношение граждан к выполнению Законов!», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что электронная петиция "Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках", размещенная на портале "Единая система местных птицей" (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1275), рассматривается отделом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета.

Соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета по данному вопросу подготовлено и запланировано для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

О времени и месте заседания исполнительного комитета Сумского городского совета Вас будет проинформирован».

Самого проекта решения на сайте онлайн-петиций, как иногда бывало, не разместили.

Общество Борьба с курением Петиция

По тематике

Сегодня 14:37

Ремонтировать ли дорогу на Гамалея решит исполком?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт дороги по улице Гамалея»....

29.08.2018 14:05

Городские власти дали очередную отписку по поводу маршруток

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрут №20 на троллейбус»....

Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов
29.08.2018 13:49

Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение названия улицы Интернационалистов»....

29.08.2018 13:35

Мэр Сум наконец ответил своему предшественнику на петицию о фонтанах

Уже прошли все сроки ответа на онлайн-петицию Геннадия Минаева о работе фонтанов в Сумах в летний период, уже фонтаны начали...

29.08.2018 11:41

Сумской горсовет запретили музыку на летних площадках

Депутаты городского совета поддержали инициативу сумчанки запретить использование музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках города....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.