Городские власти ответили очередной отпиской на петицию Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках».

«В Украине есть Закон, запрещающий курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках и в общественных местах. Только этот Закон никто не выполняет!

Очень надоело, что детские площадки по радиусу вечером напоминают кабак с разложенными пивом и рыбой. Стоят, курят. Рядом играют дети, свои и чужие!

О каком здоровье будущих поколений можно говорить...

Предлагаю глобально решать вопрос: установить вывески на детских площадках информирующие о запрете курения и распития алкоголя, регулярные рейды сотрудников полиции, муниципальной охраны или других уполномоченных служб, проведение мероприятий, профилактических бесед и штрафов для нарушителей!

Если наша страна идет по пути развития, то давайте потихоньку и менять отношение граждан к выполнению Законов!», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что электронная петиция "Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках", размещенная на портале "Единая система местных птицей" (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1275), рассматривается отделом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета.

Соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета по данному вопросу подготовлено и запланировано для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

О времени и месте заседания исполнительного комитета Сумского городского совета Вас будет проинформирован».

Самого проекта решения на сайте онлайн-петиций, как иногда бывало, не разместили.