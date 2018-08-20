Ремонтировать ли дорогу на Гамалея решит исполком?

«Проезжая часть по улице Гамалея в г. Сумы уже давно требует капитального ремонта. Здесь просто невозможно ездить. Владельцы машин, проживающие здесь, таксисты и маршрутчики уже просто не могут здесь ездить и довольно часто вовсе сворачивают на тротуар, чтобы не портить подвеску, чем в то же время провоцируют аварийную ситуацию. Мы, жители улицы, требуем действий», писал автор петиции Лапин Николай Игоревич.
Ответ на электронную петицию:
«Электронная петиция по поводу ремонта дороги по улице Гамалия в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.
Сообщаем, что управлением будет подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О поддержке электронной петиции по ремонту дороги по ул. Гамалия в г. Сумы и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса».
Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение заседания исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».
Это уже третья подобная петиция. Однако предыдущие две не набирали нужного количества голосов.
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