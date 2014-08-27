В сумских школах прозвучал первый звонок Сегодня утром в сумских школах стартовал новый учебный год.

Как сообщили в управление образования и науки, свои двери для 27 500 учеников гостеприимно открыли 9075 классов. Впервые в школу пришли 3359 первоклашек, которые будут получать знания в 119 классах, 1150 учащихся 11-х классов - в 43 классах.

Новый учебный год в Сумах начали с квестов, флэш-мобов, игр для детей. После торжеств педагоги провели для школьников тематические уроки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Украины. В этот же день начали занятия и в учреждениях дошкольного образования.

Напомним: с 1 сентября все школы города начали реализацию концепции «Новая украинская школа». На ее внедрение направили более 20 млн грн из разных источников поступления - городского бюджета, субвенции из государственного бюджета и дотации из областного бюджета. Средства потрачены на приобретение школьной мебели (комплекты ученических столов, парт, компьютерные столы, шкафы, уголки творчества, флип-чарты, комплекты пуфов и т.д.). Кроме того, проведены ремонтные работы в кабинетах начальной школы, где будут учиться первоклассники. Всего на проведение капитальных ремонтных работ использовано более 43 млн гривен.