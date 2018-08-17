Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 300 мм по ул. Романа Атаманюка, 65 сегодня, 3 сентября, с 14:00 отсутствует водоснабжение домов №№ 35, 43, 65, 67, 69 по ул. Романа Атаманюка. После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.
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