Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16240

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на улице Романа Атаманюка.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 300 мм по ул. Романа Атаманюка, 65 сегодня, 3 сентября, с 14:00 отсутствует водоснабжение домов №№ 35, 43, 65, 67, 69 по ул. Романа Атаманюка. После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.

Общество Отключение воды

По тематике

29.08.2018 10:30

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

27.08.2018 10:45

Ночью в центре Сум и на Барановке не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью будет приостановлен Лучанский водозабор....

23.08.2018 11:18

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на Тепличном....

21.08.2018 13:21

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение ряда домов....

17.08.2018 11:08

В Сумах снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды в Сумах....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.