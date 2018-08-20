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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27233

Глуховчане признались в любви к городу

По инициативе сотрудников отдела молодежи и спорта Глуховского городского совета ко Дню города Глухова проведен был ряд молодежно-спортивных мероприятий.

Одним из самых ярких стал флешмоб «Я ♥ Глухов», в котором приняли участие около 250 школьников. По Спасской улице большими буквами дети заведений общего среднего образования выстроили надпись «Я ♥ Глухов».

Общество Глухов День города Флешмоб

По тематике

Сегодня 17:37

Празднование Дня города прошло без особых нарушений

Празднуя День города, сумчане почти не нарушали общественный покой и порядок....

В Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью
31.08.2018 13:12

В Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью

На День города, 1 сентября, в Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью....

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу
30.08.2018 10:23

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу

1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....

29.08.2018 14:33

В Сумах на День города в центре не будут продавать алкоголь

Сумские депутаты приняли решение «О запрете продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного...

Сумчан запрошують на НІЧ МІСТА
29.08.2018 12:42

Сумчан запрошують на НІЧ МІСТА

1 вересня в рамках святкування Дня міста у Сумах пройду фестиваль «НІЧ МІСТА»....

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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