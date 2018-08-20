Глуховчане признались в любви к городу По инициативе сотрудников отдела молодежи и спорта Глуховского городского совета ко Дню города Глухова проведен был ряд молодежно-спортивных мероприятий.

Одним из самых ярких стал флешмоб «Я ♥ Глухов», в котором приняли участие около 250 школьников. По Спасской улице большими буквами дети заведений общего среднего образования выстроили надпись «Я ♥ Глухов».