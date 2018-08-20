Глуховчане признались в любви к городу

Одним из самых ярких стал флешмоб «Я ♥ Глухов», в котором приняли участие около 250 школьников. По Спасской улице большими буквами дети заведений общего среднего образования выстроили надпись «Я ♥ Глухов».
Празднуя День города, сумчане почти не нарушали общественный покой и порядок....
На День города, 1 сентября, в Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью....
1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....
Сумские депутаты приняли решение «О запрете продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного...
1 вересня в рамках святкування Дня міста у Сумах пройду фестиваль «НІЧ МІСТА»....