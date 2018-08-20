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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44152

Прокуратура обратилась к родителям насчет недетских игр виртуального мира

Накануне нового учебного года прокуратура обращает внимание родителей подростков на опасности, которые подстерегают детей в социальных сетях и мессенджерах, установленных на смартфонах.

В последнее время в Украине появилась новая смертельная игра, которая может подтолкнуть ребенка к самоубийству. К счастью, ни одного подобного случая на Сумщине не зарегистрировано, однако не следует терять бдительность.

Прежде всего, будьте внимательнее к своим детям, чаще с ними разговаривайте. Интересуйтесь их увлечениями, в частности тем, с кем они общаются, что смотрят в соцсети. Относитесь с пониманием к их проблемам, если даже вам они кажутся пустяковыми.

Помните, в игру привлекают тех детей, которым не хватает внимания в реальной жизни, поэтому они компенсируют ее недостаток общения в соцсетях.

Не пытайтесь забрать телефон, закрыть ребенка дома и т.д. В XXI веке подросток всегда найдет гаджет и доступ в Сеть. Чем больше его ограничивать, тем больше он найдет способов обойти запреты. Ваша задача - не контролировать, а поддержать, чтобы ребенок пришел к вам с проблемой, а не скрывал ее до последнего.

Разъясните ребенку, что такие смертельные игры создают взрослые, манипулируют ними, а именно системно, шаг за шагом, подталкивают к самоубийству. Даже если вы уверены, что в вашей семье все хорошо, лишняя бдительность не помешает.

Просьба к родителям, которые обнаружили своего ребенка в числе «игроков», обратиться в прокуратуру Сумской области по тел. 22-11-83, 77-01-22 или в полицию по тел. 66-70-10.

В случае необходимости работает круглосуточный телефон доверия психологической помощи 33-40-50. Также можно обратиться за помощью к детским психологам, работающих на базах поликлинике, «дружественной к молодежи» Сумской областной детской клинической больницы (тел. регистратуры 66-21-31), городская детская поликлиника тел. 66-18-98, 095-194-89-49, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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