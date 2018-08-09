Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона 2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон.

На основной дистанции в 21,1 км стартовали более 300 участников. Среди них были и сумчане. Так, шестое место в абсолюте занял представитель сумского КЛБ СКИФ Константин Тельнов из Кролевца – 1:17:31,68. Среди тех, кто участвует в гран-при, то есть шесть подряд полумарафонов, первый из которых прошел в Сумах две недели назад, он занял четвертое место. Его одноклубники Михаил Ложкин и Сергей Панченко были вторым и третьим в категории 60+ со временем 1:40:07,01 и 1:44:07,74 соответственно.

Сумчанин Николай Мазный (Sumy Running Club) был 35-ым с результатом – 1:29,47,00. Его одноклубники Константин Кисиленко – 1:37:56,98 – 75-м, вслід за ним прибежал Алексей Головченко – 1:38:06,82.

Также в сотне лучших Владимир Рудыка – 1:39:56,95 и Михаил Ложкин.

Кроме того, в гонке принимал участие сумской АТОшник, который передвигается на коляске Игорь Лугина. Его время – 3:14:12,16. И он тоже победитель!