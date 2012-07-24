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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47107

В Березовской ОТГ открыли футбольную площадку с искусственным покрытием

Сегодня, 3 сентября, в Березовском учебно-воспитательном комплексе на Глуховщине состоялись торжества по случаю начала нового учебного года.

Настоящим подарком в этот праздничный день для школьников громады стало открытие современного футбольного поля с искусственным покрытием на территории Березовского УВК. Проект строительства осуществлен в рамках бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», 50% средств на площадку профинансировано за счет государственной субвенции, еще 50% - из местного бюджета. Почетное право перерезать ленточку и открыть футбольное поле было предоставлено людям, которым небезразлична судьба молодого поколения и спорта – начальнику управления молодежи и спорта Дмитрию Лантушенко и двукратному олмпийскому чемпиону по гребле Александру Шапаренко. Приветствуя собравшихся, гости пожелали юным спортсменам высоких достижений и выразили убеждение, что такая современная футбольная площадка станет новым толчком для развития спорта в Березовской громаде. Также присоединились к поздравлениям и подарили школьникам футбольные мячи глава Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович и представитель организации, которая выполняла работы по строительству футбольного поля, Александр Шарий.

После окончания официальной части праздник на площадке продолжилось товарищеской встречей команд начального звена Березовского УВК.

Спорт Березовская ОТГ Спортплощадка

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