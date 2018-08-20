Чемпионат области: результаты 12-го тура

Высшая лига
ФК «Кролевец» 3:0 ФК «Тулиголовець»
Голы: Зикунов Сергей (4), Ступаченко Александр (22, пен.), Носок Денис (41)
ФК «Шостка» 2:2 «Гранум» (Снежки)
Голы: Никольский Владислав (55), Шевцов Артем (90+5, пен.) - Окипный Руслан (31), Сироштан Богдан (69)
ФК «Великан» (Глухов) 1:3 «LS Group» (В.Сироватка)
Голы: Гололобов Максим (79) - Стадник Максим (15), Атаманюк Артем (19), Хоменко Ярослав (69)
в турнире продолжает лидировать вице-чемпион Сумщины «Виктория» (Николаевка) - 31 очко (в 11 играх), дальше - «Альянс» (Липовая Долина) -28 (11), «LS Group» 25 (11), ФК «Великан» (Глухов) – 19 (12), ФК «Тростянец» 16 (10)…
Первая лига
«Лебединец» (Лебедин) 1:3 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)
Голы: Горобина Артур (5) - Греков Богдан (9), Дычко Николай (40), Сталон (90+5)
«Колос» (Севериновка, Сумской район) 4:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)
Голы: Жулин Юрий (9), Радченко Александр (21), Долгополов Денис (28, 34)
«Украина-Токари» (Сумской район) 1:2 «Явор» (Краснополье)
Голы: Пасичниченко Роман (16) - Столбцов Артем (47), Журавлев Владимир (52)
«Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 1:1 ФК «Тростянец-2»
Голы: Михтуненко Сергей (3), Миронов Артем (35, авт.)
Лидируют «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) и «Колос» (Севериновка, Сумской район) – по 22 очка (10 игр), «Украина-Токари» (Сумской район) – 21 (10), «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 17 (10), «Явор» (Краснополье) – 13 (9)…
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