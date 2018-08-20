Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50149

Чемпионат области: результаты 12-го тура

1 сентября были сыграны матчи 12-го тура в чемпионате Сумщины по футболу.

Высшая лига

ФК «Кролевец» 3:0 ФК «Тулиголовець»

Голы: Зикунов Сергей (4), Ступаченко Александр (22, пен.), Носок Денис (41)

ФК «Шостка» 2:2 «Гранум» (Снежки)

Голы: Никольский Владислав (55), Шевцов Артем (90+5, пен.) - Окипный Руслан (31), Сироштан Богдан (69)

ФК «Великан» (Глухов) 1:3 «LS Group» (В.Сироватка)

Голы: Гололобов Максим (79) - Стадник Максим (15), Атаманюк Артем (19), Хоменко Ярослав (69)

в турнире продолжает лидировать вице-чемпион Сумщины «Виктория» (Николаевка)  - 31 очко (в 11 играх), дальше - «Альянс» (Липовая Долина) -28 (11), «LS Group» 25 (11), ФК «Великан» (Глухов) – 19 (12), ФК «Тростянец» 16 (10)…

Первая лига

«Лебединец» (Лебедин) 1:3 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)

Голы: Горобина Артур (5) - Греков Богдан (9), Дычко Николай (40), Сталон (90+5)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 4:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)

Голы: Жулин Юрий (9), Радченко Александр (21), Долгополов Денис (28, 34)

«Украина-Токари» (Сумской район) 1:2 «Явор» (Краснополье)

Голы: Пасичниченко Роман (16) - Столбцов Артем (47), Журавлев Владимир (52)

«Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 1:1 ФК «Тростянец-2»

Голы: Михтуненко Сергей (3), Миронов Артем (35, авт.)

Лидируют «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) и «Колос» (Севериновка, Сумской район) – по 22 очка (10 игр), «Украина-Токари» (Сумской район) – 21 (10), «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 17 (10), «Явор» (Краснополье) – 13 (9)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти
Вчера 09:52

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти

Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ...

Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров
Вчера 09:01

Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров

На выходных проходили матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
01.09.2018 10:27

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

1 сентября пройдут очередные матчи чемпионата области в высшей и первой лиге....

«Днепр-1» деклассирует «Сумы»
01.09.2018 08:18

«Днепр-1» деклассирует «Сумы»

31 августа в матче 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Днепр-1»....

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»
31.08.2018 17:37

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.