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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37139

Празднование Дня города прошло без особых нарушений

Празднуя День города, сумчане почти не нарушали общественный покой и порядок.

На охрану общественного порядка и обеспечение проведения массовых мероприятий по случаю празднования 363-й годовщины со дня основания города Сумы и 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков было задействовано 223 работники полиции.

Они обеспечивали проведение 18 массовых мероприятий, и осуществлялось патрулирование улиц. В Сумской отдел полиции поступило 304 обращения граждан, из которых в Единый реестр досудебных расследований внесено 8 фактов с признаками уголовного преступления, из которых личность установлена в 5 случаях.

К административной ответственности за различного рода правонарушения привлечено 8 человек.

Общество День города Общественный порядок

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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