Празднование Дня города прошло без особых нарушений

На охрану общественного порядка и обеспечение проведения массовых мероприятий по случаю празднования 363-й годовщины со дня основания города Сумы и 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков было задействовано 223 работники полиции.
Они обеспечивали проведение 18 массовых мероприятий, и осуществлялось патрулирование улиц. В Сумской отдел полиции поступило 304 обращения граждан, из которых в Единый реестр досудебных расследований внесено 8 фактов с признаками уголовного преступления, из которых личность установлена в 5 случаях.
К административной ответственности за различного рода правонарушения привлечено 8 человек.
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