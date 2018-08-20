Празднование Дня города прошло без особых нарушений Празднуя День города, сумчане почти не нарушали общественный покой и порядок.

На охрану общественного порядка и обеспечение проведения массовых мероприятий по случаю празднования 363-й годовщины со дня основания города Сумы и 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков было задействовано 223 работники полиции.

Они обеспечивали проведение 18 массовых мероприятий, и осуществлялось патрулирование улиц. В Сумской отдел полиции поступило 304 обращения граждан, из которых в Единый реестр досудебных расследований внесено 8 фактов с признаками уголовного преступления, из которых личность установлена в 5 случаях.

К административной ответственности за различного рода правонарушения привлечено 8 человек.