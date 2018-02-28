Сумскую молодежь зовут покреативить

Набор в лагерь объявляют среди учащихся 9-11 классов, студентов колледжей и ПТУ первых-вторых курсов. Заявки на участие необходимо подать до 25 сентября.
Сам Лагерь будет работать с 14 по 18 ноября в Киевской области.
Лагерь Indie Media Camp 2018 является местом свободного общения молодежи из разных городов Украины, в котором обучают выражать свои взгляды с помощью художественных и медиа-методов. Те же, кто к нему присоединится, будут иметь возможность узнать о новейших медиа и попрактиковаться в совместном творчестве, принять участие в мастер-классах по видео, анимации, фотографии, видеомапингу и снять свой первый короткий фильм.
Лагерь проходит при поддержке Посольства США в Украине. Проезд, проживание, питание и занятия в лагере бесплатные.
Контакты местного координатора: eurocenter.cei.2017@gmail.com (Лариса Кондратенко).
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