В Сумах обокрали авто на глазах хозяина Работники патрульной полиции оперативно задержали сумчанина, который на глазах у владельца авто похитил его сумку.

1 сентября, около 18 часов, патрульные получили сообщение о совершении грабежа возле рынка на улице Сумской-Киевских дивизий.

На месте происшествия заявитель пояснил, что он вышел из своего авто и поставил его на сигнализацию. Пройдя несколько метров, он услышал, как на транспортном средстве выключилась сигнализация. Когда он направился к нему, чтобы посмотреть, что случилось, то увидел молодого человека, который уже вытаскивал его сумку из автомобиля. Правонарушитель бросился наутек, однако самостоятельно заявитель не смог его догнать.

Опросив заявителя, инспекторы передали ориентировку всем экипажам патрульных. Обследуя прилегающую территорию, на этой же улице, работники роты тактико-оперативного реагирования заметили похожего по приметам парня. Он сначала остановился, а когда к нему направился служебный автомобиль, сразу начал убегать. Полицейские догнали и задержали его. Убегая, он успел выбросить в кусты около 1000 гривен, которые были в сумке заявителя. В дальнейшем 18-летний парень рассказал, что спрятал сумку в электрощитовой в одном из подъездов.

По имеющимся базам выяснилось, что мужчина уже не раз имел проблемы с законом.

Работники роты ТОР вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.