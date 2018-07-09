В Сумах разыграли чемпионат города по теннису

Результаты соревнований
Мужчины. Одиночный разряд:
1-е место - Литвиненко Вячеслав, 2-е место - Атаманчук Олег, 3-е место - Наталич Максим.
Парный разряд:
1-е место - Курмалеев Александр/Гордиенко Сергей, 2-е место - Атаманчук Олег/Коваленко Александр, 3-е место - Семененко Евгений/Охоненко Владимир.
Женщины. Одиночный разряд:
1-е место - Пархоменко Анна, 2-е место - Барсегян Анна, 3-е место - Пронина Анастасия.
Парный разряд:
1-е место - Пархоменко Анна/Костюк Елизавета, 2-е место - Поддубная Оксана/Бондаренко Амелия, 3-е место - Мажникова Марина/Басова Марианна.
Микст:
1-е место - Пархоменко Анна/Лемишко Александр, 2-е место - Маландий Евгения/Гордиенко Сергей, 3-е место - Рудь Мария/Атаманчук Олег.
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