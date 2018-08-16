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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке открыли инклюзивно-ресурсный центр

3 сентября в Ахтырке открыли новое образовательное учреждение - инклюзивно-ресурсный центр, который будет работать в городском центре реабилитации детей-инвалидов.

Символическим перерезанием ленты и с искренними пожеланиями успеха в работе обратились к работникам Центра управляющий делами исполнительного комитета Владимир Руденко, начальник отдела образования Анатолий Тронь. Руководитель Центра Татьяна Коваль поблагодарила всех причастных к созданию условий для развития всех без исключения детей, проживающих в городе.

Особенностью деятельности инклюзивно-ресурсного центра Ахтырского городского совета является получение помощи не только детьми с инвалидностью, но и детьми с социальными проблемами и незначительными нарушениями здоровья.

Центр будет предоставлять первоочередное поддержку детям и их семьям, помогать родителям найти правильные ориентиры развития особенного ребенка. Важным направлением работы станет сотрудничество специалистов с учебными заведениями, помощь в организации инклюзивного обучения, обустройстве образовательной среды. Городские учебные заведения смогут получить рекомендации по особым образовательным потребностям ребенка и определению дальнейшего вектора обучения ребенка. На Центр возлагается и задача просвещения, в частности, информирование общественности Ахтырщины о важности внедрения инклюзивного образования, распространения идеи толерантности.

В Центре будет работать практический психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель-реабилитолог.

Общество Ахтырка Инклюзивный ресурсный центр

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