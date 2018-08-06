Местная амбулатория, на которую потратили 5 млн грн, оказалась не нужна (видео) Амбулаторию на на Доватора, 42 в Сумах жители просят закрыть. Об этом обращались в центр первичной медико-санитарной помощи.

Эту амбулаторию открыли 4 года назад. На реконструкцию здания выделили 5 млн гривен. Обслуживают в заведении более 5 с половиной тысяч населения Луки и Барановки. Сейчас она закрыта, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Как говорят местные жители, до нее неудобно добираться, так как туда не ездит транспорт, а ведь здесь живут в основном пожилые люди. Им легче на маршрутке или автобусе добраться до поликлиники на Привокзальной. Кроме того, анализы сдавать все равно нужно сдавать в другом месте.

Почти полтысячи обращений написали в Сумской центр первичной медико-санитарной помощи № 2 на Привокзальной.

«Они пишут: просим вас рассмотреть вопрос закрытия амбулатории по улице Доватора и присоединить вместе с медперсоналом ко 2-й поликлинике - это та, что на Привокзальной, 31. Они все к нам уже ходят. И врачи эти работают у нас здесь. А то помещение - это уже вопрос к власти», - говорит Анна Ивженко, директор Сумского центра первичной медико-санитарной помощи № 2.

По информации пресс-службы Сумского городского совета, там пока определяются, что делать с помещением дальше.