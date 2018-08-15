Появилось расписание троллейбуса № 16

Этот маршрут связывает Аэропорт и завод «Центролит».
КП «Электроавтотранс» осенью увеличит количество троллейбусов на линиях и введет новый автобусный маршрут....
Из-за ДТП, которое произошла в центре Сум, возле фонтана «Садко», делает невозможным движение троллейбусов №3 и №4....
Из-за обрыва кронштейна троллейбусы № 1 и № 2 временно не будут курсировать до остановки «РТИ», а будут разворачиваться на...
В Сумах движение троллейбусного маршрута № 3 временно прекратили....
16 августа троллейбус № 3 не будет ездить на Троицкую....