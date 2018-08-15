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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52350

Появилось расписание троллейбуса № 16

КП «Электроавтотранс» опубликовало расписание восстановленного маршрута троллейбуса № 16.

Этот маршрут связывает Аэропорт и завод «Центролит». 

Общество Троллейбусы

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