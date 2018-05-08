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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Белополье сражались рыцари

2 сентября в Белополье прошел фестиваль исторической реконструкции «Вирьский град»

Третий год в Белополье на День города проводят фестиваль исторической реконструкции с участием рыцарей со всей Украины.

В этом году были добавлены бесплатные интерактивные площадки для детей и взрослых. Скалодром, бесплатный прокат квадроциклов. И, конечно, рыцарские бои, даже жара не помешало провести все на высоком уровне.

Досуг Белополье Вирський град Фестиваль исторической реконструкции

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