В Белополье сражались рыцари

Третий год в Белополье на День города проводят фестиваль исторической реконструкции с участием рыцарей со всей Украины.
В этом году были добавлены бесплатные интерактивные площадки для детей и взрослых. Скалодром, бесплатный прокат квадроциклов. И, конечно, рыцарские бои, даже жара не помешало провести все на высоком уровне.
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