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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20122

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 536 человек.

Это больше на 9,3% чем на предыдущей неделе - 486, в том числе количество травмированных детей - 123 (за предыдущую неделю - 133).

Из 536 травм: бытовых - 302, уличных - 169, производственных - 1, дорожно-транспортных - 9, спортивных - 5, других – 50.

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 4 (за предыдущую неделю - 5): ул. Прокофьева - 1, ул. Ивана Сирко - 1, ул. Харьковская - 2.

Общество Травматизм

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