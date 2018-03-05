Сумчане стали больше травмироваться

Это больше на 9,3% чем на предыдущей неделе - 486, в том числе количество травмированных детей - 123 (за предыдущую неделю - 133).
Из 536 травм: бытовых - 302, уличных - 169, производственных - 1, дорожно-транспортных - 9, спортивных - 5, других – 50.
Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 4 (за предыдущую неделю - 5): ул. Прокофьева - 1, ул. Ивана Сирко - 1, ул. Харьковская - 2.
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Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города составила 421 человек....