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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43566

В Сумах остановили водителя маршрутки под кайфом

3 сентября патрульные полицейские выявили водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил старший инспектор управления патрульной полиции в Сумской области Анатолий Черкашин.

- Вчера был выявлен водитель маршрутного транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, - доложил он. – При нем было обнаружено три шприца с наркотическим веществом. Хотелось бы, чтобы транспортный отдел отреагировал на эту ситуацию.

- А какой маршрут? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Четвертый. ФЛП Прокопенко, по-моему (на самом деле ЧП «Согор» - Ред.).

- Пожалуйста, выясняйте, кто владелец. Водителя задержали?

- Да. И транспортное средство на штрафплощадке. С водителем проводятся следственные действия, чтобы узнать, откуда наркотическое вещество.

- Хорошо, работайте над этим вопросом. Проводите профилактику, потому что такого не должно быть. Должно же быть медицинское обследование.

Право Маршрутка Наркотики Пьяный за рулем

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