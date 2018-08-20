В Сумах остановили водителя маршрутки под кайфом 3 сентября патрульные полицейские выявили водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил старший инспектор управления патрульной полиции в Сумской области Анатолий Черкашин.

- Вчера был выявлен водитель маршрутного транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, - доложил он. – При нем было обнаружено три шприца с наркотическим веществом. Хотелось бы, чтобы транспортный отдел отреагировал на эту ситуацию.

- А какой маршрут? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Четвертый. ФЛП Прокопенко, по-моему (на самом деле ЧП «Согор» - Ред.).

- Пожалуйста, выясняйте, кто владелец. Водителя задержали?

- Да. И транспортное средство на штрафплощадке. С водителем проводятся следственные действия, чтобы узнать, откуда наркотическое вещество.

- Хорошо, работайте над этим вопросом. Проводите профилактику, потому что такого не должно быть. Должно же быть медицинское обследование.