В Тростянце заработала «Карта жителя ОТГ» С 1 сентября «Карта жителя Тростянецкой городской ОТГ» начала действовать в городском автомобильном общественном транспорте и пригородном железнодорожном.

Об этом сообщили в Тростянецком горсовета. «Карта жителя Тростянецкой городской ОТГ», прежде всего, гарантирует бесплатный проезд льготникам и будет способствовать четкому учету льготников - жителей громады.

Карточка тростянчанина введена для упорядочения механизма предоставления льгот населению на проезд автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом, оптимизации расходов бюджетных средств, выделяемых на социальные цели.