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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце заработала «Карта жителя ОТГ»

С 1 сентября «Карта жителя Тростянецкой городской ОТГ» начала действовать в городском автомобильном общественном транспорте и пригородном железнодорожном.

Об этом сообщили в Тростянецком горсовета. «Карта жителя Тростянецкой городской ОТГ», прежде всего, гарантирует бесплатный проезд льготникам и будет способствовать четкому учету льготников - жителей громады.

Карточка тростянчанина введена для упорядочения механизма предоставления льгот населению на проезд автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом, оптимизации расходов бюджетных средств, выделяемых на социальные цели.

Общество Карта жителя Тростянец

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