В Тростянце заработала «Карта жителя ОТГ»

Об этом сообщили в Тростянецком горсовета. «Карта жителя Тростянецкой городской ОТГ», прежде всего, гарантирует бесплатный проезд льготникам и будет способствовать четкому учету льготников - жителей громады.
Карточка тростянчанина введена для упорядочения механизма предоставления льгот населению на проезд автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом, оптимизации расходов бюджетных средств, выделяемых на социальные цели.
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