Житель Сумщины нашел в лесу гранату К участковому офицеру Ахтырского отдела полиции обратился 36-летний житель района с заявлением о добровольной сдаче гранаты.

Мужчина рассказал правоохранителям, что, находясь в лесу вблизи своего села, случайно наткнулся на металлический предмет, внешне похожий на гранату. Забрав взрывчатку, гражданин принес ее домой и решил оставить, как сувенир. Вечером того же дня он увидел по телевизору сообщение о добровольной сдаче оружия и патронов в полицию и, как законопослушный гражданин, уже на следующий день пришел в отдел полиции, чтобы сдать свою находку. Правоохранители установили, что боеприпас является гранатой Ф-1. Полицейские изъяли гранату и направили на экспертное исследование.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), в рамках которого выясняют источник происхождения гранаты и каким образом она попала туда, где ее нашел мужчина. В соответствии с ч.3 этой же статьи сам житель Ахтырщины будет освобожден от уголовной ответственности

Полиция обращается к гражданам и напоминает, что незаконное хранение незарегистрированного оружия, патроны и боеприпасов - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, в результате которых страдают не только взрослые, но и дети. И советует воспользоваться действием месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, чтобы избавиться от этих опасных вещей, не вступая в противоречие с законом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.