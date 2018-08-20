В Сумах взяли под стражу разбойника-рецидивиста из Беларуси По ходатайству прокуратуры взят под стражу злоумышленник, который накануне совершил разбойное нападение.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры 33-летнему сумчанину, который угрожал незнакомцу предметом, похожим на нож, решением суда 3 сентября 2018 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Происшествие случилось 1 сентября 2018 года около 4 часов утра на ул. Шевченко в г. Сумы. К мужчине, который пользовался банкоматом, подошли незнакомые. Один из злоумышленников приставил к шее потерпевшего предмет, похожий на нож, и, угрожая его применением, потребовал отдать все ценности и сообщить пин-код банковской карточки. В это время из кармана мужчины другой злоумышленник вытащил мобильный телефон и 2 500 грн. После чего нападавшие скрылись.

Об указанном факте пострадавший немедленно сообщил патрульных полицейских. Правоохранители через некоторое время задержали пять человек, которые отвечали ориентированию. Пострадавший опознал человека, который угрожал ему предметом, похожим на нож.

«Им оказался молодой человек, по национальности белорус, который последнее время проживает в г. Сумы. Злоумышленник к этому уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В отношении него продолжается судебное разбирательство по обвинению в незаконном обороте наркотических средств, мошенничестве, грабеже и незаконном обращении с оружием. Что касается других - следствие продолжается, устанавливается роль каждого из них», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Константин Алферов.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.