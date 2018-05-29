В Сумах вода будет пахнуть хлором КП «Горводоканал» начало работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора.

Соответствующие работы продлятся с 4 по 7 сентября. В связи с этим в домах жителей Курского микрорайона, с. Веретеновка, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц вода временно может иметь запах хлора.

На предприятии напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.