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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47127

В Сумах вода будет пахнуть хлором

КП «Горводоканал» начало работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора.

Соответствующие работы продлятся с 4 по 7 сентября. В связи с этим в домах жителей Курского микрорайона, с. Веретеновка, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц вода временно может иметь запах хлора.

На предприятии напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Общество Хлорка

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