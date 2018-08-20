На сумском майдане пожар (фото, видео, обновляется)

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Кривцов.
Сейчас на месте работают сумские пожарные. Пожар уже потушили.
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22 августа в 10:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Чехова в...
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