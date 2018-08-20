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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52482

На сумском майдане пожар (фото, видео, обновляется)

Сегодня, 4 сентября, в Сумах на пл. Независимости загорелся контейнер для сбора пластиковых бутылок.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Кривцов.

Сейчас на месте работают сумские пожарные. Пожар уже потушили.

Общество Мусорные контейнеры Пожар

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