В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-депутат Сумского горсовета Дмитрий Сиденко, который живет сейчас в Швейцарии.

«Сегодня, 4 сентября, ул.Петропавловская 87/3. Два года жильцы дома создавали волшебную клумбу и сад во дворе. Создали настоящие цветочные композиции. Конечно все за свой счет и вкладывая свое время и работу. Каждому саду нужно три года до достижения стабильности композиции и задуманного дизайна... Три года в Украине это очень много для хорошего дела. Ибо каждый цветущую клумбу найдется своя кугутня.

Сегодня рабочих славной программы «Евродворы» фактически уничтожили труд 2-х лет. Конечно, без предупреждения. Конечно, этим свинопасам все цветы - трава. Даже не удивлен, что на вопрос шокированных женщин, почему именно на цветы надо было выгружать поддоны с брусчаткой, они ответили - нам так удобно».

Также депутат написал, что собирается забрать свою мать, которая живет в этом дворе и своими руками высаживала цветы к себе, в Швейцарию…