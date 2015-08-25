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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились в триатлоне

26 августа в Харькове состоялся очередной этап триатлонской лиги Iron Way.

Он был одним из самых сложных том, что дистанция состояла на половину из полного IRONMAN. Каждый участник должен был преодолеть 1900 м вплавь, 90 км на велосипеде и классический полумарафон - 21.097 м - бегом.

В соревнованиях участвовали 2 спортсмена От Sumy Running Club: Андрей Левченко, Александр Никулин.

Андрей Левченко понадобилось 4 часа 54 минуты и 34 секунды для завершения гонки (это пока лучшее достижение в нашей области среди любителей). Такое время позволил ему занять 4-е место в возрастной категории 25-29.

Александр Никулин показал время 5 часов 31 минута и 36 секунд. В возрастной категории 55-59 лет - это 1 место.

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