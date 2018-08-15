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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0093

На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде

Апелляционный суд Сумской области предупреждает жителей области о новом виде мошенничества: злоумышленники предлагают гражданам за деньги получить «правильное» решение суда.

Они звонят участникам судебных процессов, представляясь работниками суда, и предлагают за денежное вознаграждение положительно решить их апелляционные жалобы, в частности отменить постановления судов первой инстанции о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

На данный апелляционному суду стало известно об одной жертве мошенников, которая попалась на крючок злоумышленников и перечислила им более 10 тыс. грн. О зафиксированном случае мошенничества уже поставлены в известность правоохранительные органы.

Апелляционный суд Сумской области обращается к жителям Сумщины и призывает не поддаваться соблазну при получении аналогичных сообщений и не перечислять средства на указанные счета, а обращаться с соответствующими сообщениями в правоохранительные органы.

Право Апелляционный суд Сумской области Мошенничество

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