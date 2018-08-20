В Белополье в аварии погиб мопедист

Авария произошла в центре Белополье 3 сентября. Будучи за рулем мопеда, 24-летний житель района допустил столкновение с ВАЗ-99. В результате от полученных травм молодой человек скончался по дороге в больницу. Его пассажирка, 35-летняя белопольчанка, с травмами головы доставлена в местную хирургии. Другой водитель не пострадал.
По факту ДТП открыто уголовное производство по соответствующим признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого окончательно выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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