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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22143

В Лебедине сбили велосипедистку

ДТП произошло в Лебедине по улице Гудимовской 3 сентября.

46-летний местный житель, будучи за рулем своего «Черри Амулет», совершил наезд на велосипедистку. В результате аварии 53-летняя женщина с травмами головы, грудной клетки, многочисленными ссадинами и ушибами, рваными ранами лица и травматической ампутацией трех зубов доставлена в местную больницу и находится в хирургии.

По факту ДТП открыто уголовное производство по соответствующим признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого окончательно выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Лебедин

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