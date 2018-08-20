В Лебедине сбили велосипедистку ДТП произошло в Лебедине по улице Гудимовской 3 сентября.

46-летний местный житель, будучи за рулем своего «Черри Амулет», совершил наезд на велосипедистку. В результате аварии 53-летняя женщина с травмами головы, грудной клетки, многочисленными ссадинами и ушибами, рваными ранами лица и травматической ампутацией трех зубов доставлена в местную больницу и находится в хирургии.

По факту ДТП открыто уголовное производство по соответствующим признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого окончательно выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.