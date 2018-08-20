Конотопские трамвайщики получают заработанное В Конотопе приняли ряд мер по ликвидации задолженности по зарплате работникам КП «Конотопское трамвайное управление» и обеспечения его стабильной работы.

В течение первых чисел сентября работники предприятия уже получают заработанные средства, которые не получали с февраля. По оперативным данным, задолженность по выплате заработной платы на сегодня составляет лишь 495,2 тысячи гривен, в ближайшее время ожидается полное ее погашения.

«Город постепенно приходит «в себя», депутаты принимают соответствующие программы. В частности, финансированием в полном объеме будет обеспечена отрасль образования, развиваться другие сферы жизнедеятельности Конотопа, сейчас выполняем большой объем текущего ремонта дорог», - сообщил главе облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА первый заммэра Тарас Омельченко.

Напомним, на 27 августа 2018 года задолженность по зарплате на КП «Конотопское трамвайное управление» составила 1,4 миллиона гривен. На сессии Конотопского городского совета 28 августа утверждена Программа развития и обеспечения деятельности этого коммунального предприятия на 2018-2020 годы и решен вопрос о предоставлении предприятию финансовой поддержки из бюджета на сумму 2 950 400 гривен.