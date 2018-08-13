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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38131

В Сумах до сих пор не установили купленный ангиограф

Ангиограф в Сумской областной больнице должен быть установлен как можно быстрее.

Такое задание во время заседания коллегии облгосадминистрации дал областному управлению капитального строительства глава Сумской Николай Клочко.

«Мы пообещали людям и Министру здравоохранения Ульяне Супрун, что помещение для ангиографа должно быть подготовлено в ближайшее время, - говорил глава облгосадминистрации. - Поэтому не стоит медлить с ремонтом, установкой и запуском этого оборудования, которое в настоящее время является одним из лучших в Украине».

Николай Клочко отметил, что ему известно, что сейчас на объекте работают только по два-три человека.

«Успеют ли они выполнить работу вовремя, я не знаю. А это Ваша персональная ответственность перед жителями области, - обратился Николай Клочко к начальнику областного управления капитального строительства Анатолия Ворожко. - Поэтому работайте интенсивнее».

Напомним: купили ангиограф за 23 млн грн еще прошлой зимой, однако он до сих пор не установлен из-за неподходящего помещения

Общество Ангиограф Здравоохранение

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