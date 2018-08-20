Сумские копы остановили двух пьяных скутеристов Сразу двух нетрезвых скутеристов обнаружили сумские патрульные на автодороге национального значения.

Во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», на ее 74 километре, экипаж патрульной полиции заметил нарушения со стороны водителя мопеда Yamaha.

Полицейские направились за ним и впоследствии остановили его. Водитель не имел никаких документов, в том числе и водительского удостоверения, однако у него были явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 2,91 промилле алкоголя, что более чем 14 раз превышает допустимую норму.

Впоследствии, на этой же автодороге был обнаружен еще один водитель мопеда. Как и в первом случае, он не имел документов, зато у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения обнаружил у него превышение допустимой нормы в почти 11 раз.

Патрульные составили на обоих вождей административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.