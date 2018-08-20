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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54228

На Сумщине будут судить предпринимателя, под колесами авто которого погиб участник АТО

Прокуратурой Сумской области сегодня, 4 сентября 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно 46-летнего жителя пгт Краснополье, который совершил смертельный наезд на 45-летнего односельчанина.

ДТП произошло 7 апреля 2018 года около 20.20. Водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Touareg» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части ул. Мезеновская в пгт Краснополье. Превышая допустимую скорость движения в пределах населенного пункта, совершил наезд на пешехода, который двигался впереди него в попутном направлении у правого края проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Водитель, бросив автомобиль, оставил место дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, на следующий день владелец автомобиля лично в сопровождении адвоката пришел в отделение полиции. Мужчина отрицал свою причастность к ДТП, утверждал, что авто у него накануне похитили. Однако в ходе следствия были добыті неопровержимые доказательства того, что на момент совершения ДТП именно владелец автомобиля и находился за рулем.

По ходатайству прокуратуры решением суда он был взят под стражу, однако через несколько дней он освободился, заплатив 140 тыс. грн залога. У пострадавшего, который за несколько дней до ДТП вернулся из зоны проведения АТО, осталось трое несовершеннолетних детей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины, за содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп Краснополье Смертельное ДТП

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