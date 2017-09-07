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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07361

В Сумах начали строительство нового храма

На Химгородке в районе урочища Дуровщина начали строительство храма УПЦ КП.

В среду, 5 сентября, состоится молебен и закладывание капсулы строителсьтва харама Двенадцати апостолов. Совершит молебен архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий.

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Общество Дуровщина Храм

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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