В Сумах начали строительство нового храма

В среду, 5 сентября, состоится молебен и закладывание капсулы строителсьтва харама Двенадцати апостолов. Совершит молебен архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий.
Несмотря на обещания бороться с амброзией химическим способом, сумские коммунальщики продолжают работать вручную....
В сквере возле оз. Дурова уже стоит забор, за которым городские власти разрешили строить церковь....
В селе Тарасовка освящен новый Димитровский храм....
В селе Андреевка Роменского района завершаются строительно-реставрационные работы по восстановлению древней казацкой святыни - Свято-Николаевского исторического храма....
3 сентября прошло освящение новопостроенного Покровского храма с. Луцыковка Белопольского района.... 1