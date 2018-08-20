Студенты Глухова принесли Терещенко партбилет КПСС из-за запрета дискотеки (фото, видео) Студенты города Глухова вручили мэру Мишелю Терещенко партбилет КПСС из-за отмены дискотеки в День города по надуманному предлогу.

Об этом написал участник акции Михаил Сотников в Фейсбук.

Как видно на видео, студенты прицепили партбилет скотчем к входной двери мэрии.

«Вручили ему партбилет Коммунистической партии. Только так можно объяснить, почему мы остались без праздника. Терещенко с каждым днем разочаровывает все больше и все больше проявляет себя как обычный совковый чиновник», – написал Сотников.

Он так же добавил, что дискотека была традиционной для Глухова.

«В нашем городе живут сотни студентов. Дискотека уже стала традиционной на День города. Но каково было наше разочарование, когда ее отметили. Потому что так захотел Терещенко», – отметил Сотников.

Студенты уверены, что День города показал всю суть Мишеля Терещенко.

«Верите, что в 2018 году в независимой стране можно что-то запрещать? Запрещать жителям города, которые за тебя голосовали? Мы не верили, но День города показал – власть, а именно Мишель Терещенко, действует как коммунистический режим. Всю свою суть он показал, когда запретил молодежи провести традиционную дискотеку в Глухове в День города!», – резюмировал Сотников.

Как известно, в этом году в Глухове не дали разрешение на проведение традиционной дискотеки.