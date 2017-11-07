Сумчанам могут продлить срок подачи заявлений на «монетизацию» Сумчане, которые до 1 сентября не подали заявления для возмещения расходов на оплату услуг за газо- и электроснабжение, для индивидуального отопления в виде единовременной выплаты за сэкономленные во время отопительного сезона субсидии, могут подать их до 1 ноября.

Сделать это можно только по тем причинам, которые комиссия, образованная исполнительным комитетом, признает уважительными. В департаменте социальной защиты населения напоминают, что для подачи заявления на «монетизацию» нужно обращаться в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, д. 35, каб. 135 с понедельника по четверг - с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00. Телефоны «горячей» линии: 60-46-04, 60-45-01, 63-54-97, (050) 4078199.

Также заявления принимаются по месту жительства граждан: ул. Интернационалистов, 21 (тел.: 32-31-24), ул. Ахтырская, 11 (тел.: 79-31-62), ул. Романа Атаманюка, 49 А (тел:. 79-31-52), в управлении «Центр предоставления административных услуг г. Сумы» и в помещении ООО «Городской единый информационно-расчетный центр».