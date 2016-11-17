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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Патрульные обнаружили вероятно незаконную перевозку древесины.

3 сентября, около 14.00, на улице Белопольское шоссе экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль ЗИЛ с прицепом, который осуществлял перевозку древесины.

Во время проверки документов инспекторы обнаружили несоответствие в товаротранспортной накладной, ведь количество древесины, которое транспортировалась не соответствовало указанной в документе.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Древесина

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