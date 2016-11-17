Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

3 сентября, около 14.00, на улице Белопольское шоссе экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль ЗИЛ с прицепом, который осуществлял перевозку древесины.
Во время проверки документов инспекторы обнаружили несоответствие в товаротранспортной накладной, ведь количество древесины, которое транспортировалась не соответствовало указанной в документе.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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