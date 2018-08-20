Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21

Закончив игровую карьеру, воспитанник сумского футбола сосредоточится на тренерской деятельности: вместе с Сергеем Шматоваленко, Сергеем Федоровым и Олегом Венглинским будет входить в штаб во главе с Юрием Морозом.
Напомним, Олег Гусев перешел в «Динамо» летом 2003 года. В команде он провел 15 лет, за это время сыграл 443 матча и забил 96 мячей во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал национальный Кубок и четыре - Суперкубок Украины. 19 мая 2018 года провел свой последний матч за «Динамо», приняв участие в домашней победе команды над донецким «Шахтером» в чемпионате Украины.
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