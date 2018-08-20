Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2972

Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21

Экс-полузащитник киевлян Олег Гусев отныне будет работать тренером в молодежной команде «Динамо».

Закончив игровую карьеру, воспитанник сумского футбола сосредоточится на тренерской деятельности: вместе с Сергеем Шматоваленко, Сергеем Федоровым и Олегом Венглинским будет входить в штаб во главе с Юрием Морозом.

Напомним, Олег Гусев перешел в «Динамо» летом 2003 года. В команде он провел 15 лет, за это время сыграл 443 матча и забил 96 мячей во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал национальный Кубок и четыре - Суперкубок Украины. 19 мая 2018 года провел свой последний матч за «Динамо», приняв участие в домашней победе команды над донецким «Шахтером» в чемпионате Украины.

Спорт Олег Гусев Футбол

По тематике

Сегодня 08:50

Чемпионат области: результаты 12-го тура

1 сентября были сыграны матчи 12-го тура в чемпионате Сумщины по футболу....

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти
Вчера 09:52

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти

Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ...

Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров
Вчера 09:01

Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров

На выходных проходили матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым
01.09.2018 16:16

Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым

2 сентября в 12:00 в пресс-зале футбольного центра «Барса» состоится встреча с украинским футболистом, бывшим полузащитником киевского «Динамо» и сборной...

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
01.09.2018 10:27

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

1 сентября пройдут очередные матчи чемпионата области в высшей и первой лиге....

Новости

В центре Сум возле школы снова возобновилась стройка
Сегодня 18:02
Организаторы игорного бизнеса оказались еще и продавцами фальсификата
Сегодня 17:48
Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21
Сегодня 17:29
Інформація для сумчан: будівельна амністія 2018 набрала чинності
Сегодня 16:58
Студенты Глухова принесли Терещенко партбилет КПСС из-за запрета дискотеки (фото, видео)
Сегодня 16:35
Конотопские трамвайщики получают заработанное
Сегодня 16:31
В Сумах начали строительство нового храма
Сегодня 16:07
На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде
Сегодня 16:00
На Сумщине будут судить предпринимателя, под колесами авто которого погиб участник АТО
Сегодня 15:54
Сумские копы остановили двух пьяных скутеристов
Сегодня 15:44
В Сумах до сих пор не установили купленный ангиограф
Сегодня 15:38
В Лебедине сбили велосипедистку
Сегодня 15:22
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.