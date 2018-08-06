Организаторы игорного бизнеса оказались еще и продавцами фальсификата

В ходе расследования уголовного производства по ст 203, 204 УК Украины разоблачена группа лиц, которые наладили на территории области незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, злоумышленники организовали незаконную деятельность игорных заведений, в которых осуществлялась реализация фальсифицированного алкоголя.
По результатам санкционированных судом обысков работниками налоговой милиции и прокуратуры Сумской области прекращена незаконная деятельность двух игорных заведений в одном из районных центров. Кроме того, обнаружено и изъято жидкость с характерным запахом спирта, расфасованную в полимерные емкости общим объемом более 300 литров ориентировочной стоимостью 100 тыс. гривен. Также изъяты доказательства организации игорного бизнеса - жесткие диски и флеш-носители с программным обеспечением, оргтехнику, «черную» бухгалтерию и 8450 грн наличных средств.
Расследование уголовного производства продолжается.
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