Организаторы игорного бизнеса оказались еще и продавцами фальсификата Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с прокуратурой Сумской области пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений, в которых осуществлялась реализация алкогольного фальсификата.

В ходе расследования уголовного производства по ст 203, 204 УК Украины разоблачена группа лиц, которые наладили на территории области незаконное производство и реализацию фальсифицированных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, злоумышленники организовали незаконную деятельность игорных заведений, в которых осуществлялась реализация фальсифицированного алкоголя.

По результатам санкционированных судом обысков работниками налоговой милиции и прокуратуры Сумской области прекращена незаконная деятельность двух игорных заведений в одном из районных центров. Кроме того, обнаружено и изъято жидкость с характерным запахом спирта, расфасованную в полимерные емкости общим объемом более 300 литров ориентировочной стоимостью 100 тыс. гривен. Также изъяты доказательства организации игорного бизнеса - жесткие диски и флеш-носители с программным обеспечением, оргтехнику, «черную» бухгалтерию и 8450 грн наличных средств.

Расследование уголовного производства продолжается.