В центре Сум возле школы снова возобновилась стройка Возле здания гимназии № 1 и школы № 12 на ул. Засумская снова кипит работа в котловане, который вырыт пол 4-этажный торговый центр.

Об этом на своей стрнаице в Фейсбуке сообщает директор школы № 12 Ирина Губская.

«Только дети пошли в школу, отшумели праздники, и снова началось…» - написала она.

Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вероятно, недостатки устранены…