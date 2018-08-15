В центре Сум возле школы снова возобновилась стройка

Об этом на своей стрнаице в Фейсбуке сообщает директор школы № 12 Ирина Губская.
«Только дети пошли в школу, отшумели праздники, и снова началось…» - написала она.
Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вероятно, недостатки устранены…
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