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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02332

В центре Сум возле школы снова возобновилась стройка

Возле здания гимназии № 1 и школы № 12 на ул. Засумская снова кипит работа в котловане, который вырыт пол 4-этажный торговый центр.

Об этом на своей стрнаице в Фейсбуке сообщает директор школы № 12 Ирина Губская.

«Только дети пошли в школу, отшумели праздники, и снова началось…» - написала она.

Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вероятно, недостатки устранены…

Право Котлован на Засумской

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