В Сумах провели чемпионат города по конному спорту

В соревнованиях принимали участие спортсмены Сумской конноспортивной школы, КСК «Сумы», КСК «Шостка», «Sumy Horse Club», ОО ФКС Сумского района и представители Киевской области. Всего за два дня было проведено 139 стартов. Спортсмены разыгрывали призы и подарки от спонсоров.
В финальный день соревнований главные награды от Федерации конного спорта в открытом классе по выездке получила Лиза Лемешева и ее партер Тибет, а в открытом классе по конкуру на высоте 130 см победу с огромным отрывом одержал Александр Иванов и его партер Браксис Стар. Амина Глазун и Зоркий сделали почти невозможное и на высоте 130 см среди юношей получили безоговорочную победу. Аминеи присвоено звание кандидата в мастера спорта Украины.
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