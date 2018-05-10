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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат города по конному спорту

1-2 сентября на территории Сумской конноспортивной школы в рамках Чемпионата города Сумы состоялся Кубок Федерации конного спорта Сумской области.

Сергей Кумер

В соревнованиях принимали участие спортсмены Сумской конноспортивной школы, КСК «Сумы», КСК «Шостка», «Sumy Horse Club», ОО ФКС Сумского района и представители Киевской области. Всего за два дня было проведено 139 стартов. Спортсмены разыгрывали призы и подарки от спонсоров.

В финальный день соревнований главные награды от Федерации конного спорта в открытом классе по выездке получила Лиза Лемешева и ее партер Тибет, а в открытом классе по конкуру на высоте 130 см победу с огромным отрывом одержал Александр Иванов и его партер Браксис Стар. Амина Глазун и Зоркий сделали почти невозможное и на высоте 130 см среди юношей получили безоговорочную победу. Аминеи присвоено звание кандидата в мастера спорта Украины.

Спорт Конный спорт

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