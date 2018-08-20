Помогите разыскать человека! (фото)

По словам родной сестры, которая ухаживала за ним, мужчина имеет недостатки психического здоровья.
На вид мужчине 70 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, волосы седые, коротко стриженные, глаза серые, на лбу - многочисленные шрамы разной длины.
Был одет в тенниску с широкими полосами синего, серого и белого цветов, бриджи темно-оливкового цвета, длиной ниже колен, на ногах - черные носки и светлые сандалии.
Полиция призывает всех граждан, кому известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Конотопского отдела полиции (по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14) или по телефонам: (05547) 6-20-09, 6-22-09, (050) 307-98-84, (068) 07-02-174 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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