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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24238

Помогите разыскать человека! (фото)

Полицейские Конотопского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Мовчуна Анатолия Ильича, 1958 года рождения, жителя г. Конотоп, Сумской области, который 29 августа этого года около 17:00 вышел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся.

По словам родной сестры, которая ухаживала за ним, мужчина имеет недостатки психического здоровья.

На вид мужчине 70 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, волосы седые, коротко стриженные, глаза серые, на лбу - многочисленные шрамы разной длины.

Был одет в тенниску с широкими полосами синего, серого и белого цветов, бриджи темно-оливкового цвета, длиной ниже колен, на ногах - черные носки и светлые сандалии.

Полиция призывает всех граждан, кому известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Конотопского отдела полиции (по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14) или по телефонам: (05547) 6-20-09, 6-22-09, (050) 307-98-84, (068) 07-02-174 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Пропал без вести

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