Россиянин вывозил из Украины 100-летний раритет В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в дорожной сумке, которая находилась в салоне транспортного средства, обнаружил старинную книгу «Курсъ ухода за больными» (1918 г.в.).

Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, удалена. На правонарушителя составлены административные материалы.