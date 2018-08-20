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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1692

Россиянин вывозил из Украины 100-летний раритет

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в дорожной сумке, которая находилась в салоне транспортного средства, обнаружил старинную книгу «Курсъ ухода за больными» (1918 г.в.).

Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, удалена. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники

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