Россиянин вывозил из Украины 100-летний раритет

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в дорожной сумке, которая находилась в салоне транспортного средства, обнаружил старинную книгу «Курсъ ухода за больными» (1918 г.в.).
Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, удалена. На правонарушителя составлены административные материалы.
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